Vers une couverture de santé universelle pour le continent

À Kigali, capital du Rwanda s’est tenu les 27 et 28 juin dernier, un forum mondial sur la santé en Afrique. Réalisée à l’initiative de l’OMS, cette réunion de haut niveau avait pour but principal de mener le continent africain vers une santé pour tous. CAMERPOST vous en dit plus.

Renforcement des échanges d’idées et de collaboration

Le forum a officiellement débuté le mardi 27 juin. Lors du discours d’ouverture, la directrice de l’institution onusienne pour le continent africain, Matshidiso Moeti a souligné quelques objectifs de ce débat. Elle a mis en relief l’importance de connaître les enjeux dans le domaine de la santé et de chercher des solutions pour les pays africains. Les discussions plénières ont eu pour but des échanges d’idées et un développement de partenariats dans ce secteur. Le Cas du Rwanda, pays hôte, dans le secteur santé, est pris comme un bon exemple. Pour assurer la couverture médicale de sa population, le pays a instauré un système d’assurance maladie au niveau national en 2004. Aujourd’hui, il ne reste plus que 20 % de la population à couvrir.

Plusieurs thématiques et un millier de participants

Plusieurs thèmes ont été prévus pendant ces deux jours de débats de niveau mondial. L’aspect financier, de la recherche, de la sécurité sanitaire et des données de santé entrent dans le vif du sujet. La couverture sanitaire au niveau universel et la participation du secteur privé ont été également développées. Le VIH, ennemi durable de l’Afrique et les nouveaux arrivants comme les maladies non transmissibles ont été évoqués, comme l’innovation. Pourtant, le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique prévoit d’autres sessions spécialement consacrées d’une part à la cybersanté, et de son rôle sur le continent africain et d’autre part sur la santé des jeunes. Plusieurs acteurs ont participé à ce forum pendant ces journées. Membres de la société civile, professionnels de la santé, représentants des pouvoirs publics et du secteur privé entre autres ont honoré la réunion de leurs présences.

