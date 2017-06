Le smartphone modulaire baptisé «Essential» de Andy Rubin

L’univers des produits high-tech est en constante évolution et plus particulièrement celui de la téléphonie mobile. La dernière en date concerne d’ailleurs la mise en circulation d’un smartphone modulaire, à l’initiative de Andy Rubin. Zoom sur le smartphone « Essential » avec CAMERPOST.

Les caractéristiques techniques de « Essential »

Comme l’a précisé Andy Rubin dans son blog, Essential permettra de simplifier les opérations courantes, mais aura la possibilité d’être complété par de nombreux accessoires. En d’autres termes, l’appareil donnera la possibilité à son utilisateur de choisir les fonctions qu’il souhaite mettre à jour. Sous le capot, voilà ce que la machine propose :

– Un design minimaliste comprenant un boîtier en céramique et un châssis en titane

– Écran de 5,7 pouces (2560 x 1312 pixels) avec une infime bordure entourant la caméra frontale

– Processeur Snapdragon 835. 4 Go de mémoire vive

– Batterie de 3040 mAh

– 128 Go de stockage en UFS 2,1

– Capteur double optique 13mpx au dos et 8 Mpx en frontal

– Port USB-C

– Bluetooth 5.0

– Lecteur d’empreintes au dos

– WiFi 802.11ad

Pour l’heure, «Essential» n’est disponible que sur le marché américain. Aucune date de sortie n’est encore annoncée pour les autres pays.

Andy Rubin : une carrière vouée au high-tech

L’essentiel de sa carrière, Andy Rubin, le créateur du système AndroÏd, l’a consacré au développement de systèmes d’exploitation ainsi qu’aux interfaces pour les équipements de petite taille. Son expérience professionnelle a commencé au sein de la société Apple en 1989 où il travaillait comme ingénieur. Il s’est ensuite tourné vers General Magic, jusqu’à la faillite de la société, avant de travailler pour WebTV, rachetée ensuite par Microsoft. Il a créé la société Danger Inc, au sein de laquelle il occupait le poste de CEO, avant de se faire évincer de ce poste après l’achat de la société également par Microsoft. C’est ainsi qu’il a choisi de cofonder le système Android, rattaché à Google, pour qui il travaillera donc de 2005 à 2013. Le créateur d’Android fait donc son grand retour en 2017 avec le smartphone « Essential ».

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite