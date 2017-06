Services Cloud : Microsoft implantera bientôt des datacenters en Afrique

La demande en matière de nouvelles technologies ne cesse d’augmenter en Afrique. Afin de répondre à cette demande et cela dans les meilleures conditions, Microsoft projette d’y implanter des centres de données. Détails avec CAMPERSPOT.

Afrique du Sud, lieux d’implantation des serveurs

Microsoft veut offrir à la population africaine, la possibilité d’utiliser de manière optimale ses services et solutions Cloud. Le grand éditeur américain décide ainsi d’implanter des datacenters en Afrique du Sud, plus précisément dans les villes de Johannesburg et de Cap Town. Cela dit, à l’horizon 2018 , les clients de la multinationale de Redmond se trouvant sur le continent africain trouveront plaisir à utiliser leurs applications plus rapidement. Mais dans le but d’améliorer également la réactivité des solutions Dynamics 365 et SaaS Office 365, ces derniers pourront profiter des serveurs. Le géant nord-américain de l’informatique dessert ainsi, avec la réalisation de ce projet, 40 régions Cloud avec l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie, l’Australasie et maintenant l’Afrique. Son but reste d’offrir la qualité en matière de service internet et d’hébergement de données sur l’ensemble de ces régions.

Le Cloud au service de l’économie

Ce nouvel investissement de Microsoft a également une visée économique. Grâce à ces solutions Cloud, de nouvelles applications peuvent être mises en place, les entreprises peuvent se transformer avec le numérique et les gouvernements devenir plus aptes à répondre aux mieux aux besoins des citoyens . M-KOPA Solar Une startup propose par exemple de fournir de l’énergie solaire à quelque 500 000 toits à l’aide du Cloud et des technologies mobiles. Le prix de cette énergie est plus accessible grâce au système de paiement à la consommation. Plus de 700 000 PME du continent ont également, avec l’aide de Microsoft, pu se connecter à internet. Parmi elles, 500 000 se servent du Cloud Microsoft et 17 000 usent du portail 4Afrika pour la promotion et le développement de leurs entreprises.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite