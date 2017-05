Seedstars World : à la recherche de talents et d’innovateurs dans les pays émergents

Les concours visant à promouvoir les nouveaux talents sont nombreux sur le continent africain. Dans ce contexte, Seedstars World est un concours destiné aux start-ups des pays émergents. Focus sur la nouvelle tournée africaine de ce concours avec CAMERPOST.

Seedstars World : une présence africaine fortement remarquée.

La compétition dédiée aux start-ups des pays émergents commencera dans très peu de temps. Le moins que l’on puisse dire pour cette édition 2017, c’est que le continent africain sera bien représenté. En effet, l’équipe de Seedstars World est actuellement en train de sillonner de nombreuses grandes villes du continent pour trouver les nouveaux talents. La participation africaine dans cette nouvelle édition sera ponctuée par l’arrivée de nouveaux pays comme le Cameroun, la République Démocratique du Congo ou encore la Zambie. Des événements y sont d’ailleurs organisés en vue de la préparation de cette opportunité unique pour le continent africain de révéler de nouveaux talents. Les candidats ayant présenté le projet le plus convaincant seront alors invités à concourir en Suisse, pour affronter des start-ups du monde entier.

L’Afrique : le continent au riche palmarès.

Au cours des éditions précédentes, les candidats africains ayant concouru à la compétition Seedstars World ont rencontré un franc succès. En effet, en 2013 et en 2015, c’est le continent qui a décroché le prix global. Il s’agissait du concept SimplePay du Nigéria, et de celui de Giraffe de l’Afrique du Sud. L’édition précédente a également permis à l’Afrique de se distinguer notamment à travers la présence de 2 femmes dans le top 12 des Seedstars Global Summit,lors de la Grande Finale. Le nom de Kasha du Rwanda ainsi que celui de Jamii de Tanzanie seront donc inscrits au palmarès de cette compétition. Pour l’édition 2017, la compétition régionale se tiendra le vendredi 26 mai à Johannesburg. Comme les éditions précédentes, le vainqueur de cette prestigieuse compétition de start-up se verra offrir la coquette somme de 500 000 USD en plus de divers autres prix. Nous souhaitons bon courage à tous les participants, et que le meilleur gagne.

