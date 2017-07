Royaume-Uni – La reine choisit Twumasi-Ankrah le premier écuyer noir : l’officier d’origine ghanéenne sera l’homme le plus visible aux côtés de Sa Majesté alors que la retraite du Prince Philip se profile

La Reine d’Angleterre vient de choisir le premier homme noir à occuper le rôle d'Écuyer, l'un des postes les plus importants dans le ménage royal.

Le Major Nana Kofi Twumasi-Ankrah d’origine ghanéenne, ancien combattant de guerre en Afghanistan et officier de la Cavalerie domestique se prépare à assumer son nouveau rôle d’ici la fin de cette année. La carrière royale de Twumasi-Ankrah jusqu’ici a inclus le rôle de commandant d’escorte lors du mariage du Duc et la Duchesse de Cornwall en 2011, ainsi que le commandement des Blues and Royals au défilé de l’anniversaire de la Reine, mais son nouveau rôle signifie qu’il pourrait passer plus de temps chez Sa Majesté que son mari, le Duc d’Édimbourg.

Depuis que le prince Philip a annoncé qu’il abandonnerait les fonctions publiques cet automne, le Major Nana Kofi Twumasi-Ankrah pourrait bien être l’homme le plus visible du côté du monarque. “Je n’aurais jamais imaginé qu’un jour je commanderais le régiment dont j’étais tant amoureux.” A déclaré le Major. D’après ce que j’ai vu au Royaume-Uni, nos cultures se mélangent vraiment et je suis le parfait exemple de ce mélange.

Selon le journal Sunday Times, la Reine aurait choisi Twumasi-Ankrah personnellement d’un groupe de candidats.

