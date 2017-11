Région du Sud-Ouest, un incendie ravage le marché de Muyuka

C’est dans un reportage diffusé par Canal 2 que l’on appris la triste nouvelle, ainsi le marché de Muyuka dans la région du Sud-Ouest a été partiellement ravagé par un incendie survenu dans la nuit du 23 au 24 novembre 2017. Le feu dont l’origine reste indéterminée a réduit en cendres plus d’une dizaine de boutiques. Le président du marché confie au reporter de Canal 2 international que c’est vers minuit et demi qu’il a été mis au courant. « Tout était déjà réduit en cendres. Ma vie s’achève dans ce feu. Nous avons tout fait pour éteindre le feu « affirme-t-il. Selon une première estimation, les pertes matérielles sont importantes et peuvent être évaluées à plusieurs millions de francs CFA. En attendant le résultat de l’enquête, le doigt accusateur est pointé au branchement électrique.

Par Yahaya Idrisse

