Quand la quête de buzz tourne au drame

Depuis de nombreuses années, certaines personnes mettent tout en œuvre pour devenir célèbres. Avec l’avènement de l’internet, cette volonté ne s’est pas calmée, car maintenant tout le monde veut faire un buzz pour n’importe quoi, même si les conséquences sont désastreuses. C’est le cas de ce jeune couple dont l’histoire tragique est détaillée par CAMERPOST.

Des jeunes adultes en mal de célébrité

Ce jeune couple avait tout pour être heureux. La jeunesse, lui 22 ans, elle 29, une fillette de 3 ans, et un bébé en route et même une chaîne sur YouTube. Pour eux, ce n’était pas assez, car ils voulaient en plus la célébrité. Pour acquérir cette dernière, Pedro Ruiz a réussi à convaincre sa compagne, Monalisa Perez, de faire une vidéo qui allait faire le buzz et les rendre célèbres. Si cette pratique fait fureur auprès des internautes aguerris, le défi relevait de l’inconscience les deux tourtereaux. Convaincu qu’une encyclopédie était capable d’arrêter une balle de revolver, le jeune homme a réussi à convaincre sa compagne de lui tirer dessus. C’était sans compter sur la distance entre l’arme et la cible. C’est alors que ce qui devait être un buzz réussi a rapidement tourné au drame : le livre n’a pas arrêté la balle.

Un simple geste qui anéantit des vies

Si le buzz a été fait, ce n’est pas pour les raisons initialement prévues. Déjà consciente du danger que représenté le projet, Monalisa Perez avait déjà indiqué sur les réseaux sociaux que le couple s’apprêtait à tourner la vidéo la plus dangereuse, en précisant même que c’était l’idée de son compagnon. Coup du sort ou tout simplement mauvais pressentiment ? Toujours est-il que le mal est fait. À la suite de cette quête de célébrité, Monalisa Perez passera en jugement le 5 juillet, pour homicide involontaire au second degré. Leur fillette, ainsi que l’enfant à naître pourrait très probablement grandir sans leurs parents. La quête de célébrité n’est pas toujours une bonne chose surtout lorsqu’il s’agit de tenter des expériences dangereuses.

