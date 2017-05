PIA 2017 : à l’approche de la remise des prix, focus sur l’événement

Le prix de l’innovation pour l’Afrique (PIA) entre dans sa dernière ligne droite. Concernant les épreuves, les candidats n’auront plus qu’à effectuer l’épreuve des entretiens en face à face avant l’annonce des résultats qui se tiendra au mois de juillet prochain. Si l’édition 2017 touche bientôt à sa fin, CAMERPOST vous explique les bonnes raisons qui devraient vous pousser à vous inscrire lors de la prochaine édition.

Les bonnes raisons pour s’inscrire à la prochaine édition des PIA

En terme d’innovation sur le continent africain,le prix de l’innovation pour l’Afrique est une plateforme incontournable. Avec pas moins de 6 000 innovateurs africains venant de près d’une cinquantaine de pays, le PIA est considéré comme la plateforme de référence dans le secteur. Cette notoriété s’est construite notamment à travers sa principale mission qui est de redynamiser le secteur de l’innovation. Dans une approche plus durable, elle permet de favoriser la collaboration et la croissance des entreprises du continent. Outre cette opportunité unique, le prix attribue aussi au vainqueur 100 000 USD, en plus de réelles possibilités entrepreneuriales. Font également partie du lot, la couverture médiatique, tant régionale qu’internationale, les carrières et les collaborations avec de nombreux acteurs issus de tous bords.

Les 10 finalistes de l’édition 2016.

Cette édition 2017 est la sixième du genre pour le prix de l’innovation pour l’Afrique. Cette année, le thème est axé sur l’innovation africaine : investir dans la prospérité. La compétition étant encore dans sa phase finale, aucune information sur les innovations proposées ne peut être révélée. Voici le nom des 10 finalistes de l’édition précédente :

Dr Eddy Agbo représentant le Nigéria, avec le test de dépistage du paludisme par les urines (UMT)

Valentin Agon représentant le Bénin : Api-Palu

Dr Imogen Wright représentant l’Afrique du Sud : Exatype

Dr Kit Vaughan représentant l’Afrique du Sud : l’Aceso

Dr Youssef Rashed représentant l’Egypte : The Plate Package (PLPAK)

Godwin Benson représentant le Nigéria : Tuteria

Olufemi Odeleye représentant le Nigeria : Tryctor

Samuel Rigu représentant le Kenya : Safi Sarvi Organics

Andre Nel représentant l’Afrique du Sud : Green Tower

Johan Theron représentant l’Afrique du Sud : PowerGuard

