Les pays africains où le développement de la science est tangible

Bien que l’Afrique ne donne pas encore aux sciences et à la recherche une place primordiale, on observe depuis quelques années une évolution, notamment grâce au leadership de certains pays. Le point sur le développement de la science en Afrique avec CAMERPOST.

Le développement de la science en Afrique

Selon les dernières estimations de la Banque Mondiale, l’Afrique est en train de vivre une petite révolution en ce qui concerne le développement de la science, notamment à travers la multiplication des articles de nature scientifique depuis l’année 2003. En effet, si auparavant, l’Afrique ne représentait que 2,4 % des scientifiques en activité, 2,6 % des articles scientifiques mondiaux, et tout cela pour une part de population mondiale de 13,4 %, quelques pays leaders comme l’Afrique du Sud sont en train d’investir dans la recherche scientifique afin de la voir devenir un moteur de développement sur le continent.

Les sept pays africains où la recherche évolue sensiblement

L’Afrique du Sud est le premier pays africain à donner une grande importance aux recherches scientifiques. Le pays a investi près de 5 milliards de dollars dans la recherche, tandis que ses scientifiques ont au total publié 9000 articles pour l’année 2014. La science évolue également au Mali. En effet, le pays a consacré 0,7 % de son PIB pour la recherche. Vient ensuite le Sénégal qui possède le ratio le plus élevé en nombre de chercheurs/nombre d’habitants d’Afrique, avec 361 scientifiques pour 1 million d’habitants. Par contre, le nombre de publications scientifiques sénégalaises est dépassé par le Cameroun. En effet, le Cameroun a publié en moyenne 31,7 articles contre 24 pour le Sénégal. Ensuite, le Nigeria qui consacre 0,2 % de son PIB aux recherches. Il devance le Ghana qui a doublé le nombre de ses publications scientifiques entre 2007 et 2010, le Kenya, qui est le seul représentant de l’Afrique de l’Est, et enfin l’Égypte qui emploie le plus grand nombre de femmes dans les recherches.

