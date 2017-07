“Otonohm Travel Charge” : l’énergie est dans le sac

Partir en voyage ou en randonnée tout en bénéficiant de la technologie en permanence, c’est aujourd’hui possible grâce au sac à dos qui recharge les batteries. Tous les détails de cette invention made in France sur CAMERPOST.

Rester connecté avec le sac Otonohm Travel Charge

Fondée à Bondues, en juillet 2016, la start-up ID-NRJ , appelée également Otonohm Tohmybag, est spécialisée dans la conception et la vente de solutions d’énergies de secours universelles pour les appareils électroniques nomades. Fort de leurs expériences, les créateurs français ont présenté l’Otonohm Travel Charge au Pôle d’excellence économique dédié aux Technologies de l’Information et de la Communication de Lille, l’EuraTechnologie. Le produit se présente comme un sac à dos disposant de systèmes de recharges et de batteries. Idéal pour les longues marches dans la nature, les voyages en train ou en avion, l’Otonohm Travel Charge ne craint pas non plus la pluie. Le sac à dos est conçu avec un revêtement imperméable.

L’Otonohm Travel Charge, un véritable bijou technologique

Le bébé de la start-up ID-NRJ peut alimenter de nombreux appareils jusqu’à un ordinateur portable pourvu d’un écran de 15 pouces. Le système de recharge breveté, incorporé dans le sac, est capable d’accueillir un grand nombre d’appareils électriques nomades tels que des enceintes, des smartphones, des caméras, des appareils photo, des ordinateurs ou encore des tablettes. L’Otonohm Travel Charge met également à la disposition de l’utilisateur une prise allume-cigare, 4 ports USB ainsi qu’une prise secteur de 230 V. Le sac permet donc de recharger plusieurs appareils électroniques en même temps. Côté batterie, le système de recharge est alimenté par 1 ou 2 batteries de 32 à 96Wh en terme de capacité. Une telle autonomie permet à tous les accrocs de technologie de pouvoir profiter de leurs appareils n’importe où et en tout temps. Très pratique, le sac à dos et son rack pèsent à eux deux 3,2 kg. Avec une batterie, le poids total du produit atteint les 3,8 kg. Le produit est en outre homologué par l’aviation civile.

