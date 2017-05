Orpaillage : la Guinée lutte contre l’exploitation clandestine

Plusieurs dizaines de ressortissants ouest-africains ont été arrêtés cette semaine, dans le Nord-est guinéen. Le groupe, majoritairement composé de Burkinabé s’adonnait à une exploitation artisanale et clandestine de l’or dans cette zone. Ces différentes arrestations dans les zones aurifères entrent dans le cadre d’un ratissage de l’armée organisé suite à une demande du ministère des Mines.

Le recours à la force pour arrêter l’orpaillage illégal dans le pays

La région nord-est de la Guinée a été le théâtre de plusieurs arrestations cette semaine. Entre cent et deux cents ressortissants ouest-africains ont été effectivement arrêtés en raison de l’exploitation illégale de l’or, dans une concession, appartenant qui plus est à la société AngloGold Ashanti de Guinée (SAG). Le Nord-est guinéen est célèbre à travers le monde pour ses réserves naturelles importantes en diamant et en or. Une richesse qui a attiré de nombreux ressortissants de divers pays voisins, dont des Burkinabés, des Béninois, des Ghanéens ainsi que des Sénégalais. Si les autorités guinéennes ont laissé faire cette exploitation clandestine pendant plusieurs années, aujourd’hui, elles sont bien décidées à y mettre fin. Et pour y arriver, les autorités locales ont décidé de déployer sur l’ensemble du périmètre plusieurs dizaines de gendarmes et policiers. Les orpailleurs arrêtés ont été incarcérés soit dans la prison centrale de Siguiri, soit dans les brigades de gendarmerie, en attendant la date de leur expulsion.

Une journée nationale pour une exploitation plus responsable

Preuve de la volonté du gouvernement à recadrer l'activité d'orpaillage, une « Journée nationale des Orpailleurs de Guinée » a été célébrée le 06 février dernier à Kankan. Outre l'évocation des difficultés rencontrées par les orpailleurs reconnus dans le pays, des engagements en faveur d'un orpaillage plus respectueux des normes environnementales ont également été pris. Soucieux de préserver l'environnement, le Chef de l'État guinéen a en effet profité de l'occasion pour appeler les orpailleurs à l'abandon de l'usage de produits chimiques, nocifs pour l'écosystème et à la pratique d'une activité responsable. Cette rencontre faite à l'occasion de la « Journée nationale des Orpailleurs de Guinée » entre dans le cadre du programme gouvernemental pour l'organisation de l'orpaillage sur le territoire national.

