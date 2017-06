Oceans Day : la santé des océans, la préoccupation de tous

La journée de l’océan a été décidée au cours de la conférence de Rio de 1992. Durant ce sommet de 1992, les participants ont convenu que la date de 8 juin serait dédiée à la sensibilisation pour la protection des océans. CAMERPOST vous en dit plus sur le sujet.

Le 8 juin: journée de sensibilisation pour la protection de l’océan

La journée de l’océan a pour but d’informer la population sur les moyens de préservation de la mer et du milieu aquatique. D’après les études, l’océan est également menacé en raison des activités humaines. La mer est sujette à la pollution. Les ressources halieutiques commencent à disparaître en raison de la surexploitation. L’océan est devenu en quelques années un lieu de rejet des déchets plastiques. Or, ces ordures tuent chaque année des milliers d’oiseaux de mer. Elles sont aussi à l’origine de la disparition d’innombrables poissons.

Pour lutter contre la dégradation de l’écosystème, les Nations unies ont mis en place la journée de l’océan. Au cours de cette journée, chaque gouvernement sensibilise sa population sur les démarches à mener en mer et le rôle de l’océan dans la vie quotidienne de l’homme. Grâce à l’océan, l’homme respire de l’oxygène, car la mer absorbe le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère. Elle régule également le climat.

La Conférence sur les océans met l’accent sur le développement durable

Pour cette année, le thème de la conférence sur les océans est axé sur «nos océans, notre avenir». Ce sommet a pour but de conscientiser le monde entier sur l’importance de l’océan dans la vie humaine et le développement des pays . Au cours de cette conférence, il a été évoqué les objectifs du développement durable pour l’océan. Ils se concentrent sur la prévention et la réduction de la pollution marine, la protection des écosystèmes côtiers et marins, la diminution de l’acidité des océans, la réglementation de la pêche pour éviter la surpêche, la préservation de la zone marine, l’interdiction des subventions à la pêche et la gestion durable de la pêche dans les États insulaires.

