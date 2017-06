L’inde, une destination ouverte aux étudiants africains

L’Inde et l’Afrique ont un lien historique important. Dans ce contexte, l’Inde a décidé d’attribuer quelques milliers de bourses d’études pour les étudiants africains, que ce soit sous forme de cursus en ligne ou d’accès direct aux universités. Les motivations de ces programmes sont diverses. Explications avec CAMERPOST.

Un programme pour 50.000 nouveaux étudiants africains

Par la voix de son ministre de développement des ressources humaines, Prakash Javadekar, l’Inde annonce l’ouverture de 50.000 bourses d’études pour les cinq prochaines années aux étudiants africains. Dans la foulée de cette annonce, le gouvernement indien annonce également que les autorités vont œuvrer pour l’éradication du racisme envers les étudiants africains par les Indiens. En effet, on a dénombré plusieurs incidents liés au racisme vis-à-vis des étudiants d’origine africaine en Inde. Ces étudiants sont souvent suspectés par un certain nombre d’Indiens comme étant des instigateurs de crimes et délits. À travers ce programme, le gouvernement indien entend changer les mentalités. Par ailleurs, l’octroi de ces bourses d’études à des étudiants d’origine africaine a également pour objectif de développer une image positive de l’Inde en Afrique. D’ailleurs, le continent a une importance stratégique et économique grandissante, d’autant que l’Inde a développé en Afrique des programmes à long terme d’éducation et des partenariats militaires.

L’Inde lance également 7500 bourses d’études en ligne

À part le programme d’insertion de 50.000 étudiants africains en Inde, le gouvernement entend également attribuer 7500 bourses d’études en ligne dans plusieurs pays africains incluant le Cameroun. Ces bourses d’études permettront aux étudiants sélectionnés de suivre des programmes de cours dispensés en Inde. Cette initiative est portée par le ministère indien des Affaires étrangères à travers le programme Pan-african e-network. Le principal objectif de ce programme pour le gouvernement indien consiste à pouvoir offrir un cursus universitaire pour les étudiants qui ne sont pas éligibles pour les universités indiennes. Il s’agit également d’un moyen de promouvoir le modèle indien en matière d’études supérieures. À la fin de leurs études, les étudiants se verront sanctionnés par un diplôme d’études supérieures. Cinq universités indiennes participent à ce programme.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite