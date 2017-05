L’Afrique mise davantage sur l’énergie solaire

L’énergie solaire devient tendance sur le vieux continent. Plusieurs projets réalisés, et d’autres en cours le démontrent. Détails avec CAMERPOST.

Un projet de centrale solaire photovoltaïque au Mali

Après un an de négociation pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque entre le gouvernement malien et 3 sociétés, l’Economie des Ressources Naturelles (EREN), Africa Inevest Holding et Access Infra Africa, le projet est enfin validé. Pour trente millions d’euros, il consiste à doter le pays d’une centrale de 25 Mw. Le dispositif sera implanté à Koutiala, une collectivité territoriale située dans la région de Sikasso, dans le sud du Mali et connectée par une ligne de transmission, déjà existante, au réseau national.

Pour le pays, ce projet apporte un vent nouveau : un prix d’électricité très concurrentiel, mais aussi une grande création d’emploi. Son objectif environnemental est par ailleurs une large électrification de la région concernée, sans utilisation de combustible.

Le bel exemple du Maroc

Pour sa consommation énergétique en générale, le Maroc projette de porter à 52 % l’énergie renouvelable. Après la réalisation de Noor I, déjà inauguré au mois de février 2016, et la réalisation en cours de Noor II et III, le roi Mohamed IV a lancé le Noor IV le 1er avril 2017. Ce projet coûtant 70 millions d’euros, vise la mise en place d’une nouvelle centrale en énergie solaire de 72 MW. Toujours à Ouarzazate, la centrale s’étendra sur plus de 3 000 ha.

Le pays mise sur l’énergie renouvelable et vise une production d’électricité propre de 3 000 MW en sus pour 2020 et de 6 000 Mw en sus pour 2030. Il use pour se faire de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne et de l’énergie hydraulique. Fin 2016, l’hydroélectricité avec une production de 1 770 Mw et l’éolien avec une production de 895 Mw devance le solaire à 180 Mw. L’énergie solaire tend cependant à augmenter sa production en 2017 grâce aux projets en cours.

