L’Afrique, future destination des voyageurs musulmans

L’Afrique est vouée à devenir la nouvelle destination tendance pour les voyageurs musulmans. Avec un marché du tourisme halal en pleine expansion, certaines agences de voyages proposent des formules adaptées aux musulmans. Tous les détails sur CAMERPOST.

Les destinations halal : une véritable manne pour le marché du tourisme

De plus en plus de voyageurs musulmans se tournent vers les destinations qui proposent des établissements hôteliers « 100% halal ». Afin de satisfaire cette clientèle, de nombreux clubs ou hôtels mettent en place une interdiction de consommation d’alcool, des salles de prières et des repas certifiés halals. Ces établissements profitent de l’essor important dont bénéficie actuellement le tourisme halal. D’après le Global Muslim Travel Index de 2017, il représente 13 % du marché mondial et a représenté 155 milliards de dollars, en 2016. Dans un rapport publié le 3 mai 2017, l’agence de presse turque, Anadolu, a également souligné que le marché du tourisme musulman poursuit son expansion. Il atteindra 220 milliards de dollars en 2020 et 300 milliards de dollars en 2026, selon leurs prévisions.

L’Afrique, nouvelle destination privilégiée par les musulmans, après l’Asie.

Les décrets antiimmigration, du président américain Donald Trump, pourraient avoir un impact inattendu sur le marché du tourisme halal en Afrique. Les ressortissants yéménites, syriens, libyens, soudanais ou encore iraniens concernés par ces décrets pourraient choisir le continent africain pour leurs vacances. L’agence de voyages Islamic Travels and Tours a déjà pris le train en marche en proposant aux musulmans des formules touristiques adaptées. Selon le site Quartz Africa, les voyageurs musulmans auront la possibilité de partir en safari tout en bénéficiant d’heures de prières durant leurs journées et aussi de nourriture 100 % halal. Au lieu de visiter les vignobles du Cap, les visiteurs musulmans découvriront plutôt la mosquée du pays, érigée en 1794. Bien que l’Asie fut la destination principale des millions de touristes musulmans, des pays comme le Maroc disposent d’offres sur mesures qui répondent à 3 critères essentiels: communication autour du tourisme halal, qualité des services halals et sécurité.

