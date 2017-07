L’AFD accorde une subvention de 90 milliards au Cameroun.

L’Agence française de développement (AFD) a accordé une subvention de 90 milliards de francs CFA au Cameroun dans le cadre du troisième Contrat désendettement et développement (C2D), a-t-on appris mardi auprès du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire.

Cette enveloppe est destinée, d’une part, au financement complémentaire de la troisième phase du programme de consolidation et de pérennisation du dispositif de formation et d’insertion agropastoral et halieutique (PCP-Afop) financé à hauteur de 26,5 milliards de francs CFA et, d’autre part, au financement du Conseil agropastoral (PCP-Acefa) pour une enveloppe de 62,5 milliards de francs CFA.

Pour le gouvernement camerounais, la réalisation des deux programmes « placera de façon irréversible le Cameroun dans la dynamique de l’amélioration durable de la production agropastorale à l’horizon 2035 ».

Ces interventions intègrent également les objectifs et priorités de développement à travers la promotion de l’auto-emploi des jeunes et la croissance inclusive et durable des territoires ruraux au Cameroun.

Les deux premières phases du programme AFOP ont notamment contribué à la rénovation de 75 centres de formation et de 26 écoles dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et des pêches permettant à 2110 jeunes de s’insérer dans le monde professionnel à travers le financement de leurs microprojets.

La troisième phase qui est celle de la consolidation du programme consistera à former les jeunes et à finaliser la rénovation par le perfectionnement du dispositif de formation-insertion pour un total de 38 milliards de francs CFA dont 26,5 milliards de francs CFA supportés par l’AFD et 11 milliards de francs CFA représentant la quotte part du Cameroun.

Concernant le programme ACEFA, il est question, entre autres, d’améliorer la gestion technique et économique des exploitations agricoles et les capacités organisationnelles des producteurs dont le coût de cette troisième phase est de 93 milliards de francs CFA. 62,5 milliards de francs CFA de cette enveloppe sont supportés par l’AFD et 31 milliards de francs CFA par l’Etat camerounais.

