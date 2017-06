Kenya : Le chemin de fer construit par la Chine promet d’accélérer la modernisation du pays

La ligne de chemin de fer de 480 km reliant Nairobi, la capitale du Kenya, à Mombasa, la plus grande ville côtière du pays, doit être inaugurée le 31 mai, et contribuera à l’impulsion de modernisation de ce pays d’Afrique de l’Est, a fait savoir lundi un haut responsable chinois.

“Le lancement de la ligne de chemin de fer à voie normale (SGR) contribuera au développement économique et social du Kenya et améliorera les conditions de vie des gens, conduisant ce pays vers la prospérité”, a déclaré Chen Yun, vice-président de China Communications Construction Company, la société mère de la China Road and Bridge Corporation, qui réalise ce mégaprojet d’infrastructure.

Dans une interview auprès de Xinhua en marge de la cérémonie à Nairobi pour la publication du rapport de responsabilité sociétale de la compagnie dans le cadre du projet de SGR, M. Chen a indiqué que sa compagnie était décidée à faire du projet de SGR au Kenya un projet de qualité à l’épreuve du temps.

“La ligne de chemin de fer Mombasa-Nairobi est aussi un exemple de coopération, de bénéfice mutuel et de prospérité”, a indiqué M. Chen.

Selon ce rapport, le projet SGR a créé plus de 46 000 emplois pour la population locale, et le nombre de travailleurs locaux qui ont bénéficié ainsi d’une formation dans des compétences et savoir-faire techniques très utiles pour leur développement personnel s’est élevé à 45 000.

Le projet de SGR devrait selon les estimations ajouter 1,5 point de pourcentage à la croissance du PIB kenyan.

Alors que l’Afrique poursuit sa quête d’intégration continentale, beaucoup de projets ferroviaires de ce type continueront de fleurir sur ce continent, estime M. Chen.

Lors d’un entretien récent avec le président kenyan Uhuru Kenyatta, celui-ci a déclaré qu’il encouragerait le développement des liaisons SGR dans la région d’Afrique de l’Est afin qu’elle puisse moderniser et rénover les chemins de fer existants et renforcer la capacité de transports, rapporte M. Chen.

Source: Xinhua