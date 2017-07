Instaurer une stratégie de communication à moindre coût, mais efficace

Une bonne stratégie de communication est indispensable pour le lancement d’une start-up. Il s’avère pourtant que se faire connaître peut engendrer des coûts non négligeables en utilisant des moyens tels que les encarts dans les journaux ou encore Google adwords. Comment limiter les dépenses en terme de stratégie de communication ? CAMERPOST dévoile 3 astuces pour communiquer avec un petit budget pour une start-up.

1 – Réseaux sociaux, partenariats et blogs

Pour débuter, les réseaux sociaux gratuits tels que Facebook représentent une bonne solution pour se faire voir. Il est possible d’intégrer des groupes abordant les mêmes centres d’intérêt que votre start-up. Pour les partenaires, recherchez les entreprises qui ont les mêmes objectifs et qui peuvent offrir des services ou produits utiles à votre start-up. Plusieurs blogs sont disponibles sur la toile. En respectant les formats imposés par les propriétaires des blogs, rédigez et postez un article accrocheur destiné à vos cibles.

2 – Passez à l’étape supérieure

Après avoir tissé vos premiers liens, continuez votre ascension en utilisant des blogs plus connus. Des sites comme frenchweb ou maddyness sont spécialisés dans le domaine des start-ups. Vous bénéficierez d’une plus grande fréquentation de votre site Web ainsi que d’une visibilité accrue. Contactez directement les médias au téléphone. Rédigez et envoyez des communiqués de presse aux divers journaux tout en suivant les règles rédactionnelles à respecter. Lors de la rédaction de votre communiqué, pensez toujours à vous mettre à la place des lecteurs.

3 – Faîtes appel aux médias nationaux

Une fois ces deux premières étapes accomplies, vous constaterez que parmi vos cibles, plusieurs prendront contact avec vous. C’est l’occasion rêvée pour instaurer une relation à long terme. Pensez à évaluer l’audience de votre site Web en utilisant des outils disponibles sur internet. Votre prochain objectif sera de viser un public beaucoup plus large en vous tournant vers les canaux de communication tels que la télévision, la radio ou encore la presse écrite nationale.

