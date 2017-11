GHT: un appel à projets de 25 millions d’euros bientôt lancé, avec un volet informatique

Cet appel à projets a été présenté lors du 15e comité de suivi des GHT organisé par la DGOS qui s’est tenu le 10 octobre.

Il porte « sur la mise en oeuvre des projets médico-soignants partagés [PMP] », a précisé Cécile Courrèges.

Les problématiques concernées dans le champ informatique seront la télémédecine, schéma directeur du système d’information (SDSI), l’équipe SI commune, le SI fonction support, et le « socle technologique ».

Seront aussi visés les pôles inter-établissements, le médico-technique, les équipes de territoires, la recherche et l’innovation, la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), le management qualité, les métiers de coordination, les protocoles de coopération et le plan d’investissement.

Cet appel à projets sera lancé « dans les prochaines semaines », a priori « en novembre », a indiqué Cécile Courrèges. Ce sera « un financement au résultat », a-t-elle souligné, avec le versement de 20% de l’enveloppe au départ et les 80% restants au résultat.

Un barème de financement national est prévu, mais ce sont les agences régionales de santé (ARS) qui seront chargées de sélectionner les projets.

Lors du 15e comité de suivi des GHT, la DGOS a également fait un bilan du plan d’accompagnement à la mise en oeuvre des GHT. Ce plan se décline par des enveloppes réparties par les ARS via le fonds d’intervention régional (FIR) ou des aides à la contractualisation (AC).

Le montant total de l’accompagnement était de l’ordre de 20 millions d’euros, avec un peu plus de 11 millions d’euros délégués aux établissements via des aides à la contractualisation et un peu plus de 4 millions d’euros dans le cadre du FIR.

Les budgets dégagés pour l’acquisition d’un SI représentent 13% de ces enveloppes.

93% des GHT « rencontrés » par l’Asip santé

La DGOS a aussi recensé les actions réalisées par l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (Asip santé), l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap), l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) et Centre national de gestion (CNG), pour l’accompagnement des GHT.

Ainsi, l’Asip a « rencontré » 93% des GHT, soit 125 groupements, 199 personnes, essentiellement de profil informatique, dans 14 régions, et prévoit des livrables sur l’identification du patient et « la mise en place d’un annuaire et référentiel structure GHT ».

L’Anap a publié neuf 9 fiches retour d’expérience (REX) et 12 sont en cours de validation par les établissements.

L’ANFH a formé 757 personnes de 233 établissements et le CNG a proposé des ateliers pour les professionnels sous sa coupe. Au total, 68 personnes sont formées.

vl/ab