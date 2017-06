Education Smart School System au Swaziland : Une application mobile au service de l’éducation

Le 11 avril dernier, l’application mobile 3S a été lancée dans la capitale du Swaziland. Dès le mois de mai, 55 écoles Swazilandaises l’ont expérimenté. En savoir plus avec CAMERPOST.

Le 3S pour faciliter la communication entre le ministère de l’Éducation et les écoles

3S traduit comme système scolaire intelligent est une application mobile. Elle permet d’enregistrer la présence effective et en temps réel des enseignants et des élèves. Pour les élèves, le temps de présence se trouve réparti par niveau, par sexe et par statut d’OEV ou d’orphelins et d’enfants vulnérables. Elle a donc la capacité de collecter les rapports sur ces présences, de les gérer et également de les analyser. Il est ainsi plus facile de communiquer les données recueillies et d’améliorer la qualité de l’éducation dans le pays en matière de résultats d’apprentissage. Cet outil se base sur un logiciel libre, facile à personnaliser. Il a la particularité d’être infalsifiable tout en restant convivial. Même les écoles les plus reculées du Swaziland peuvent bénéficier de ses avantages, car il fonctionne aussi bien en ligne que hors ligne.

L’ADEA et le Bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique australe, deux entités œuvrant pour l’éducation

L’application 3S est initiée par L’ADEA et la branche locale de l’UNESCO – L’ADEA Association pour le développement de l’éducation en Afrique-est un forum de dialogue politique. Elle a permis d’agir efficacement sur des processus en se basant sur les meilleures données disponibles, sur le plaidoyer, sur le renforcement de capacité ainsi qu’un réseautage. Elle travaille actuellement plus sur le développement des compétences et des aptitudes pour l’éducation, dans tous ses sous-secteurs.

Le Bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique australe quant à lui travaille avec des institutions et des gouvernements dans le but d’aider ses neuf pays membres dans le domaine de l’éducation. Il œuvre notamment pour permettre l’accès à tous d’une éducation de base de qualité et vise la promotion de l’accession aux technologies de l’information entre autres.

