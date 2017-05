Décès du journaliste Jean-Karim Fall, un spécialiste de l’Afrique

Certains corps de profession voient naître des légendes. Au cours de leur carrière, ils finissent parfois par se lier d’affection avec les gens qui les suivent ou les écoutent. C’est dans ce contexte que s’est forgée la réputation de Jean-Karim Fall, qui s’en est allé à l’âge de 59 ans. Un hommage sur son incroyable carrière est rendu par CAMERPOST à travers cet article.

Une destinée tournée vers l’international

Jean-Karim Fall voit le jour en mars 1958 d’une mère française et d’un père sénégalais. C’est sous l’impulsion de cet environnement familial que « JKF » a choisi de s’inscrire à l’École supérieure de journalisme de Lille. Dès la fin de son cursus universitaire, il s’est spécialisé dans l’actualité africaine. Cela dit, de toute sa carrière, pour raison d’éthique et d’impartialité, il a constamment refusé de donner ses avis sur l’actualité sénégalaise. Pour autant, les événements importants qu’il a couverts sont nombreux. Le Sommet du G7 en Sicile aurait été sa dernière couverture, tout un symbole. Ce dernier, s’investit dans les relations internationales, car il occupera les fonctions d’ambassadeur puis de ministre.

Grand diplomate et journaliste respecté

Beaucoup se souviendront de ce journaliste comme étant le premier à avoir annoncé la mort de Félix Houphouët-Boigny. Mais même en dehors des grands reportages, il a su acquérir le respect tant de ses collègues que des personnalités politiques. En effet, il aura acquis de son père, l’art d’être un bon diplomate ou encore celui de converser avec soldats et autres rebelles. C’est sans doute ce qui lui a permis de se sortir de situations parfois tendues et houleuses. Si le rôle d’un journaliste n’est pas toujours bien vu par les politiciens africains, Jean-Karim Fall a su briser de nombreux murs jusque-là infranchissable par la profession, son travail laisse des souvenirs impérissables pour tous, et plus particulièrement en Afrique francophone.

