Cri d’alarme contre la famine pour les populations africaines

D’après les chiffres de l’indice de la faim dans le monde, publié dans le rapport du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Union africaine et de l’Afrique, seulement 3 pays africains sur 54 ont un niveau de famine bas. Tous les détails de ce rapport rédigé par le NEPAD sur CAMERPOST.

Un triste constat dévoilé par le NEPAD

Le compte-rendu établi par le NEPAD est basé sur les données collectées en Afrique, au cours des travaux menés en 2015 et 2016. L’intégralité du rapport a été rendue publique lors d’une conférence de presse à Addis-Abeba, le samedi 1er juillet 2017. Il a été constaté que 28 pays d’Afrique ont un niveau de famine très élevé. La Sierra Leone, Madagascar, la Zambie, le Chad ou encore la République centrafricaine disposent des niveaux de famine les plus conséquents en 2016. En revanche, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc présentent les indices de famine les plus faibles durant cette même année. Le rapport souligne également que 50 % des enfants âgés de moins de 5 ans sont plus minces et plus petits en taille dans les pays tels que la République du Congo, le Nigeria et l’Éthiopie.

Les points positifs du rapport et les solutions envisagées

Bien que les faits constatés par le compte-rendu du NEPAD soient alarmants, le rapport indique aussi des points positifs. L’intensification des actions contre la famine présente un retour sur investissement élevé. La forte rentabilité des interventions consacrées à la nutrition a été constatée au Nigeria, au Togo, au Mali et dans la République démocratique du Congo. Ces pays disposent d’un taux de rendement de 13 %. Afin de combattre les problèmes de sous-croissance des enfants, Ibrahim Mayaki, le président du NEPAD déclare que l’alimentation doit devenir une priorité nationale. Le président du NEPAD a aussi lancé un appel aux secteurs de la santé et de l’agriculture des pays concernés, dans le but de travailler ensemble pour remédier à cette situation.

