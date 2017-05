Coupe des confédérations Russie 2017 : Ondoa reste le numéro un d’après Hugo Broos

Lors d’une conférence de presse donnée lundi le 29 mai 2017 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, Hugo Broos, entraîneur des Lions indomptables a élagué la polémique naissante sur la préséance entre Ondoa et Onana, deux jeunes gardiens convoqués pour la Coupe des confédérations, quoique l’un soit titulaire et l’autre pas. CAMERPOST fait le point.

L’entraineur appelle à ne point commencer une polémique Ondoa-Onana

Après la liste des 30 présélectionnés, Hugo Broos, le sélectionneur du Cameroun a dévoilé la liste des 23 joueurs pour le début des éliminatoires de la CAN 2019 et surtout pour la Coupe des Confédérations prévu en Russie du 17 juin au 2 juillet. D’après les informations recueillies par les confrères de La Nouvelle Expression, Hugo Broos déclare qu’il n’y a aucune raison que la hiérarchie entre Ondoa et Onana change. « C’est peut-être dommage et pas facile pour Onana. Mais pour moi Ondoa reste le numéro un et Onana le numéro 2 ».

L’entraîneur poursuit : « je suis très content d’avoir un deuxième comme Onana. C’est la force d’une équipe d’avoir de bons joueurs sur le banc. Ne commençons pas une polémique Ondoa-Onana parce que pour moi, il n’y en a pas ».

Le Cameroun sera face au Chili, l’Australie et l’Allemagne, le premier tour

Par ailleurs, il n’y a pas de grandes surprises dans la liste des joueurs sélectionnés à part les mises à l’écart d’Eric Choupo-Moting et Clinton Njie. Tout comme celle de Nicolas Nkoulou. Broos a également dévoilé une liste d’attente de 7 joueurs parmi lesquels Edgar Salli et Mohamed Djetei.

Le Cameroun affronte le 10 juin à Yaoundé le Maroc en éliminatoires de la CAN 2019, avant de s’envoler pour l’Espagne où il affrontera en amical la Colombie le 13 juin. Puis cap sur la Russie avec au premier tour, Chili, Australie et Allemagne.

