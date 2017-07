CAN à 24 équipes: La CAF a «trahi» le Cameroun

En décidant de porter à 24 équipes le nombre de participants à une phase finale de CAN et ce, à compter de celle de 2019, la Confédération africaine de football joue avec les textes et la logique.

Les Camerounais ne s’y sont pas trompés puisqu’ils ont répondu par le biais du président de leur Fédération de football, Tombi A Roko, qui fait valoir que son pays a accepté d’organiser une CAN à 16 équipes comme il est convenu dans le cahier des charges de la compétition. «On ne change pas le système d’une compétition alors qu’elle a déjà débuté», a-t-il déclaré, avant d’avancer qu’il allait en parler avec les autorités politiques de son pays pour voir quelle suite à donner à cette affaire.

La CAF a agi comme si elle avait donné un fardeau à soulever pour le Cameroun, puis au moment où celui-ci est en train de réussir son pari, elle lui ajoute des kilos en plus, histoire de le lui faire perdre. C’est vraiment du n’importe quoi, et en cette circonstance, l’instance dirigeante du football africain s’est ridiculisée. On croyait en avoir fini avec Issa Hayatou qui se pliait aisément devant les puissances de l’argent, nous voilà avec un Ahmad Ahmad qui ne fait pas mieux puisqu’il se soumet au diktat des clubs européens pour la question de la période de la CAN, et qui ose imiter la riche Europe en portant la CAN à 24 équipes.

Le règlement de la CAN 2019 est établi. Il fait référence à une compétition à 16 équipes. Il indique que le pays organisateur est qualifié d’office à la phase finale. La Cameroun, qui doit accueillir l’édition de 2019, bénéficie de ce privilège mais participe, à titre amical aux matches de qualification à cette épreuve. Lors de son premier match il avait disposé, 1-0, du Maroc. Comment va-t-on faire maintenant ? Certainement pondre un nouveau règlement.

Lire sur : letempsdz.com