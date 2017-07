CAN 2019 : l’ancien Lion Indomptable Patrick Mboma s’insurge contre le retard pris dans la réalisation des travaux de construction des infrastructures

L’ancien Lion indomptable s’est exprimé dans une série de tweet sur son compte Twitter, pour lui la réalisation des infrastructures sportives devant abriter la CAN 2019 accusent un retard.

Le 11 juillet dernier Patrick Mboma, est sorti de la réserve qu’on lui connait. Sur son compte Twitter l’ancien Lion Indomptable souligne : « Ça fait 2 ans que je tire le signal d’alarme. Le Cameroun n’est pas en avance pour la Can 2019. Évitons l’humiliation. Rêves à ne pas briser ». Une prise de position qui malheureusement est confirmée par la réalité sur le terrain.

Le constat est triste

Par Exemple la construction du Stade d’Olembé dans la banlieue de Yaoundé accuse un an de retard. L’entreprise italienne en charge du chantier y est pourtant installée depuis mars 2016. A Douala, l’annonce de la réhabilitation du vétuste stade de la réunification vient à peine d’être faite. Les équipes de l’entreprise canadiennes en charge des travaux sont récemment descendus sur le terrain. Logiquement entre l’annonce et le début effectif des travaux il faudra encore attendre quelques mois. Il y’a quelques jours, le ministre Camerounais des transports Edgard Alain Mebengo’o s’est rendu à Garoua dans le nord du pays. Là-bas aussi le constat est triste. L’aéroport est dans un état lamentable, les travaux de devant lui procurer une nouvelle jeunesse piétinent. Pire encore, il était prévu la construction d’un hôtel 4 étoiles dans la capitale de la Région du Nord, afin de recevoir les officiels lors de la CAN, mais ce projet est pour l’heure dans les cartons. L’avancée du chantier de l’autoroute Douala-Yaoundé a récemment connu des perturbations causées par des retards dans les payements. Une situation qui doit interpeller tous les Cameroun de l’avis de Patrick Mboma se dit d’ailleurs prêt à contribuer à la réussite de cette CAN pour conclure l’ancien Lion Indomptable ajoute : « Je dénonce à défaut de pouvoir agir. Je reste patriote! On verra…»

