Cameroun : Visite du Haut Commissaire Assistant des Nations Unies pour les réfugiés

Le Haut Commissaire Assistant chargé de la Protection des Nations Unies pour les Réfugiés, M. Volker Türk, effectuera du 18 au 19 juillet 2017, une visite officielle au Cameroun avec pour objectif de rencontrer les autorités camerounaises afin d’échanger sur le programme d’assistance et de protection des réfugiés nigérians vivant dans la région de l’Extrême-Nord.

Durant son séjour au Cameroun, Monsieur Türk s’entretiendra avec les plus hautes autorités Camerounaises, les représentations des pays donateurs, et l’équipe humanitaire pays (composée du Système des Nations Unies et des ONGs).

Au Cameroun, le HCR assure la protection et l’assistance de près de 330 000 réfugiés et demandeurs d’asiles vivant pour la plupart dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Les interventions du HCR ciblent également près de 228 000 personnes déplacées internes.

Monsieur Volker Türk est la deuxième personnalité de l’UNHCR, et a occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein de l’Organisation. Il est de nationalité allemande.

UNHCR – Yaoundé, Cameroun