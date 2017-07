Cameroun (vidéo): Lutte contre le viol, un réseau national de bénévoles pour venir en aide aux victimes d’abus sexuels

“L’armée des tantines du Cameroun”, c’est un réseau national de bénévoles qui vient en aide aux victimes d’abus sexuels, de violence et de grossesse précoce. Ces bénévoles qui interviennent dans les rues, font par exemple la promotion et l‘éducation aux préservatifs féminins devant des écoles. Les “tantines” aident les victimes à reconstruire leur vie quand la famille et les pratiques traditionnelles les enfoncent.

"Très souvent quand le viol est dans le cadre familial, il y a de la difficulté à témoigner, parce que la famille se dit, ça doit rester dans la famille, on ne peut pas dévoiler les problèmes de familles, il faut arranger les choses dans la famille. Et très souvent la famille va jusqu'à faire des arrangements à l'amiable avec ces violeurs-là sans l'avis de leur victime, et très souvent, la victime est vraiment abandonnée à elle-même", explique la bénévole Charnelle lumière.