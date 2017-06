Cameroun : vers des «sanctions disciplinaires» contre une trentaine de soldats mutins.

Des «sanctions disciplinaires» seront prises contre la trentaine de soldats camerounais qui ont été mis aux arrêts après qu’ils se sont mutinés samedi en érigeant des barricades sur la route nationale n°1 pour exiger des primes, a annoncé mardi le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo.

Dans un communiqué publié lundi soir, au sortir d’une «réunion spéciale» à laquelle ont pris part les responsables du haut commandement des forces de défense, il a été annoncé la «mise aux arrêts immédiate des intéressés pour répondre de leurs actes conformément au règlement militaire».

Transférés quelques heures plus tôt par voie aérienne à Yaoundé, les mutins passeront bientôt devant le conseil de discipline qui connaîtra du dossier, avant de proposer «les sanctions appropriées à la mesure des fautes et manquements avérés».

Concomitamment, Joseph Beti Assomo a fait part de l’ouverture d’une enquête judiciaire avec toutes les conséquences de droit qui pourraient en découler, en même temps qu’il a été demandé aux chefs militaires de veiller au suivi du moral et de l’état d’esprit des hommes placés sous leur commandement.

Les responsables du commandement, dans la lutte contre le mouvement jihadiste, devraient aussi «intensifier les causeries éducatives appropriées afin d’éviter la désinformation, l’intoxication voire la manipulation et le confusionnisme».

Cette dernière recommandation, note-t-on, va en droite ligne des revendications soulevées par les mutins, qui exigeaient le paiement des primes onusiennes versées aux soldats de la Commission du basin du lac Tchad alors que, eux, font partie des troupes de la Force multinationale mixte (FMM) qui sont pris en charge par les États pourvoyeurs, au même titre que les autres éléments des forces de défense des opérations nationales.

Pour le ministre camerounais de la Défense, non seulement «la discipline doit rester la force principale des armées», mais en plus l’incident du 3 juin 2017 dans la localité de Zigué «n’altère aucunement la crédibilité et le professionnalisme» des forces de défense du pays, qui s’attèlent au quotidien, avec bravoure et dans la discipline, au combat pour la préservation de l’intégrité territoriale du pays et l’éradication du groupe terroriste Boko Haram.

