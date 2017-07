Cameroun : vers la mise en service du 2è pont sur le Wouri

La mise en service du 2è pont sur le fleuve Wouri qui relie le port de Douala et la zone industrielle de Bonaberi sera mis en service courant juin 2017 a-t-on appris jeudi, au terme d’une mission de contrôle des services compétents du ministère des Travaux publics (MINTP).

Selon des sources proches de la Communauté urbaine de Douala (CUD) cette mise en service accuse un retard de six mois, puisque les travaux étaient censés terminer avant pour accueillir les premiers véhicules le 31 décembre 2017.

En effet, les travaux du second pont sur le Wouri sont réalisés à 91%, pour une consommation de délais de 88% et une consommation financière de 79,85%.

Le taux de réalisation des travaux sur les viaducs est de 96%, les voies d’accès à 62% tandis que la fin des travaux sur le viaduc routier est prévue pour le 31 octobre prochain.

Quant au viaduc ferroviaire, les précontraintes et l’étanchéité sont réalisées à 100% alors que es équipements sont installés à 81%.

L’épreuve de chargement est prévue entre le 15 et le 30 juillet et la mise en service interviendra le 31 juillet courant, a précisé le ministère des Travaux publics.

Cet ouvrage dont les investissements sont estimés à 120 milliards de francs CFA est essentiellement financé à travers un prêt souverain accordé par l’Agence française de développement (AFD).

Long de 850 mètres et large de 25 mètres, l’ouvrage comprend cinq voies routières et deux ferroviaires, ce qui devrait résoudre le problème des embouteillages entre Douala le principal centre industriel du pays, et les régions agricoles du Nord-ouest, de l’Ouest et du Sud-ouest.

