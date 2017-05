Cameroun – Unité nationale : mythe ou réalité

C’est sur cette thématique que des leaders politiques de l’opposition et du régime en place, puis la société civile ont pris part il y a quelques jours à un café-débat organisé à Douala, la capitale économique du Cameroun. Evocation avec CAMERPOST.

La classe politique divisée sur la question

« Nous avons une gouvernance qui est par essence exclusif. Les Camerounais doivent prendre la responsabilité de changer les choses. On a des autorités qui gèrent le pays, pourtant le peuple ne se reconnaît pas. L’unité nationale va demeurer un mythe tant qu’il n’y a pas de dialogue national sur le fond et la forme de l’Etat ». Grosso modo, voilà ce que pensent Bruno Deffo, président coordonnateur national du Mouvement démocratique de conscience nationale (Modecna) ; Kah Walla, présidente nationale du Cameroon People’s Party (Cpp) ; Hilaire Nzipan du Mouvement Progressiste (Mp) ; Me Momo, président national de « Les Patriotes » ; Henriette Ekwe (société civile) et de nombreuses autres associations.

Tous ont répondu présent à l’invitation d’une organisation non gouvernementale « Un Monde Avenir » sur l’existence réelle ou non de l’unité nationale au Cameroun. La majorité souligne que la réalité au pays est notre vécu, notre être ; mais ce qui est un mythe c’est l’absence de volonté de construire l’unité nationale, qui a commencé, dit-on, depuis l’époque du président Ahidjo. « L’unité ne se décrète ni ne déclare. Un nombre important de Camerounais se sentent exclus. 1500 personnes sont mortes à l’Extrême-nord dans les cinq dernières années. Boko Karam ne s’y est pas installé par hasard. Pour que l’unité soit réelle, il nous faut nous réconcilier avec notre histoire », insiste Kah Walla. Pour sa part, Hervé Emmanuel Nkom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) relève que l’unité est un concept qui doit être analysé et pas instrumentalisé par les organisations politiques comme c’est le cas en ce moment.

Des pistes pour parvenir à l’unité et au vivre ensemble

Tous se sont accordés à soutenir qu’il y a effectivement des pesanteurs qui menacent l’unité nationale. Voilà pourquoi comme propositions à retenir, ils ont parlé d’un dialogue national, de la tenue d’un tel café-débat non pas à Douala ou à Yaoundé, plutôt dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest ; de la construction d’une véritable démocratie ; la construction d’une société généreuse où les détournements de deniers publics ne prennent pas le dessus. Des solutions qui rentrent dans le cadre des objectifs visés par l’organisateur « Un Monde Avenir ».

Le coordonnateur Philippe Nanga a, justement dit que « les cafés débats visent à créer un cadre d’échanges et d’analyse de sujet ayant trait à la gouvernance politique, spécifiquement l’unité nationale ». Son organisation multiplie des rencontres du genre qui vont se poursuivre jusqu’en décembre 2017 et qui répondent au projet intitulé « Initiative citoyenne pour le renforcement de la démocratie » (Incred) financé par l’Union européenne.

