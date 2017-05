Cameroun : Un taux de couverture de 160% enregistré lors d’une émission de bons du Trésor

Un taux de couverture de l’ordre de 160% a été enregistré au cours d’une émission de bons du Trésor assimilables (BTA) d’un montant de 5 milliards FCFA, effectuée le 24 mai dernier par l’État camerounais sur le marché de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), a appris APA de source officielle.

Avec une valeur nominale unitaire de 1 million FCFA, elle a connu un montant total des soumissions de l’ordre de 8 milliards FCFA.

Cette opération s’est déroulée auprès de 16 banques et établissements financiers spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) du pays émetteur mais aussi du Congo, du Gabon, de la Guinée Équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad.

La dernière émission de ce type, lancée le 10 mai dernier sur le même marché et pour un même montant, avait enregistré un taux de couverture de l’ordre de 266%, l’un des plus élevés depuis début 2017, ceux des 3 et 5 mai s’étant pour leur part inscrits à hauteur de 151,5% et 97,5% respectivement.

Le Cameroun, rappelle-t-on, pour toute l’année 2017, va recourir à des émissions de titres publics d’un montant maximum de 300 milliards FCFA destinés au financement de projets structurants.

