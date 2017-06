Cameroun : une subvention de 6,5 milliards de l’UE pour la facilité de coopération technique

L’État du Cameroun et l’Union européenne viennent de signer une convention de financement de l’ordre de 6,5 milliards FCFA dédiée à la facilité de coopération technique, a appris APA jeudi auprès des services compétents du ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT).

Ladite convention, sous la forme d’une subvention accordée au titre du 11ème Fonds européen de développement (FED), couvre la préparation et l’implémentation des stratégies nationales de développement en liaison avec des secteurs ciblés, l’amélioration de la coordination de la stratégie de partenariat et l’accompagnement dans la poursuite efficace de la visibilité du partenariat entre les deux partenaires.

Plus spécifiquement, il s’agira de renforcer l’efficacité de l’aide communautaire dans le processus de réduction de la pauvreté, en cohérence avec le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) et les objectifs de développement durable en général, de l’amélioration de la qualité du partenariat, de la réalisation des études d’identification et de faisabilité, de la formation des principaux acteurs incluant la société civile, l’appui à l’organisation des différentes manifestions ainsi que des audits et évaluations.

Le projet vise aussi la mise à disposition d’un appui à l’ordonnateur national du FED (MINEPAT), en vue d’une maîtrise d’ouvrage plus dynamique et mieux maîtrisée, conformément à l’Accord de Cotonou, signé le 23 juin 2000 entre l’Union européenne et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

Le 11ème FED, d’un montant total de 185 milliards FCFA, en hausse de 11% par rapport au 10ème, se consacre au financement de projets d’appui à l’amélioration de la gouvernance, au renforcement de l’État de droit, à l’amélioration de la gestion des finances publiques et aux mesures d’appui, d’accompagnement de la programmation, de préparation et de mise en œuvre d’actions.

© CAMERPOST avec APA