Cameroun – Prison de Kondengui : haro sur des traitements cruels et inhumains des détenus

Dans une déclaration signée ce 12 juillet 2017 des défenseurs des droits humains, CAMERPOST apprend que les cellules ou dorment les personnes détenues ci-après : Me Harissou, Aboubakar Siddiki, Ramat Moussa Maire de Fotokol, Ahmed Abba Journaliste de RFI, Me Agbor Nkongho Balla, Dr Fontem Neba, ont été fouillées sous ordre « de M. Senguena Abada Selestin Régisseur, de la Prison Principale de Kondengui à Yaoundé. Et qu’au cours de la fouille illégale, les concernés ont été délestés de leurs objets personnels et des sommes d’argent. Et en plus, ils ont été placés en isolement et interdits de visite pendant une période de 24 jours soit du 7 au 30 juillet 2017 ».

La société civile dénonce

Pour elle, cette fouille et isolement s’apparentent à des actes de traitements cruels, inhumains et dégradants en vertu de l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui stipule : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdits ».

Pareil pour l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui veut que : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ».

Les défenseurs montent au créneau

C’est le cas du Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale qui apporte tout son soutien à ces personnes. Et condamne avec fermeté les fouilles et la confiscation de leurs objets, leur argent, leur mise en isolement de 24 jours puis l’interdiction de toute visite. Il dénonce avec sa dernière énergie cette forme de torture et traitement à l’encontre des personnes prévenues et détenues.

C’est pourquoi le réseau demande aux autorités pénitentiaires de la prison principale de Kondengui de restituer aux concernés leurs objets récupérés lors de la fouille; Lever la suspension de leur isolement, tout en permettant à ces prévenus et détenus de jouir de leur droit de visite. Aux autorités judiciaires, le Redhac demande la libération, immédiate et inconditionnelle de ces prévenus et de tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise dite «Anglophone».

