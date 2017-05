Cameroun : plus de 4,3 milliards FCFA mobilisés en 2016 au titre de la taxe foncière

Plus de 4,3 milliards FCFA ont été mobilisés au titre de la taxe sur la propriété foncière au Cameroun en 2016 au profit des collectivités territoriales décentralisées, contre un peu plus de 1,4 milliard FCFA un an plus tôt, a appris APA auprès des services compétents du ministère des Finances.

Ce département met ces recettes «exceptionnelles» sur le compte des récentes réformes dans ce secteur, à travers la mise en œuvre de la déclaration pré remplie, le paiement par téléphone portable ainsi qu’une amnistie fiscale.

Dans le même temps, apprend-on, les autorités poursuivent la réflexion afin de continuer à offrir aux propriétaires fonciers des facilités supplémentaires pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la propriété foncière.

Pendant toute l’année 2016, une amnistie fiscale sur la taxe foncière avait été décrétée en faveur des propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis au Cameroun, rassurant les contribuables qui s’en acquittent spontanément sur le fait qu’ils ne subiraient pas de pénalité ni de rappel des taxes dues sur les années antérieures.

Considérée par les autorités eux-mêmes comme l’une des plus difficiles à administrer, la taxe sur la propriété foncière est prélevée sur les propriétés immobilières, bâties ou non bâties, dans tous les chefs-lieux d’unités administratives ainsi que les propriétés immobilières dans les agglomérations.

Elle est ensuite versée aux collectivités territoriales décentralisées, à un taux d’imposition de 0,1% de la valeur de l’immeuble.

