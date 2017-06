Cameroun : Un organisme clandestin de collecte publique de fonds démasqué à Yaoundé

La Commission des marchés financiers (CMF) du Cameroun a invité les épargnants «à la plus grande vigilance» vis-à-vis de la société dénommée Gesem Forex Trading, qui a lancé une campagne de collecte de placements de fonds sur le marché de changes (Foreign Exchange, Forex) local et qui «n’offre pas, à ce jour, toutes les garanties de transparence et de fiabilité nécessaires à la conduite de telles opérations».

Dans un communiqué publié vendredi, cet organisme public indépendant, chargé de la protection de l’épargne publique investie en valeurs mobilières et autres produits de placement, affirme que l’opérateur n’offre pas, à ce jour, toutes les garanties de transparence et de fiabilité nécessaires à la conduite de telles opérations.

La CMF conseille au public, préalablement à chaque engagement financier, de demander à consulter les autorisations nécessaires à de telles opérations ou à entrer en contact avec ses services pour plus de sérénité.

Selon des sources introduites, Gesem Forex Trading, qui promet au public un taux de rémunération de 25% sur chacun des placements qu’il propose, aurait à ce jour déjà collecté des fonds en espèces auprès de 250 à 300 personnes au Cameroun. Pour captiver le public, elle a aussi émis des prospectus commerciaux et organisé des séminaires d’information, dont l’un relayé en début mai dernier par une chaîne de télévision internationale.

Basée dans la capitale camerounaise, Yaoundé et réputée filiale de Gesem Group dont le siège social apparent se trouve en Côte d’Ivoire, cette structure est présentée au public comme une société à responsabilité limitée (Sarl).

Gesem Forex Trading, qui a également une agence dans la métropole économique, Douala, a, selon la CMF, «organisé deux séminaires d’information dans deux hôtels de la place ainsi qu’en son siège pendant lesquels les participants étaient appelés à faire des versements en espèces».

