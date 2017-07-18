Cameroun – naufrage navire de l’armée : Liste des éléments du BIR décédés à bord du « MUNDEMBA »

Voici la liste des éléments du BIR décédés à bord du « MUNDEMBA »
CHEF DE MISSION
1. 1. NDEDI MOUANGUE ARNOLD LT / 2°USIM BIR SURFACE
EQUIPAGE BATEAU MUNDEMBA
2. 1. MELONGO GUY HENRI CIVIL / / CDT MUNDEMBA
3. 2. FOWUJANG ERNEST CIVIL / / ELECTRICIEN
4. 3. NKOA NKOA PATRICK CIVIL / / MECANICIEN 6
5. 4. NDOUMOU GABRIEL ALAIN CIVIL / / MATELOT
6. 5. LIBONG JOSEPH CIVIL / / MATELOT
7. 6. OKOMO NTSHE PAULIN YVES SGT T07/9682 CSSMC
EM FBC / CDT EN 2nd MUNDEMBA
8. 7. SOULEYMAN SEIDOU SGT T09/10778 CCS BIR SURFACE / MATELOT
9. 8. ONDOBO ZOLO ZACHARIE II C/C T11/015341 3°USIM BIR SURFACE / MATELOT
SERVICE DE GARDE MUNDEMBA
10. 1. FOTSO TENDA LAURENT SAMSON C/C T11/014696 2°USIM BIR SURFACE
11. 2. DAAMO TCHEBE 2°CL T14/21489 2°USIM BIR SURFACE
12. 3. GOUINA JONAS 2°CL T14/21797 2°USIM BIR SURFACE RESCAPE
13. 4. EBENDA MVONDO DOMINIQUE 2°CL T14/21603 2°USIM BIR SURFACE
14. 5. HENDJENA HENRI 2°CL T14/21843 2°USIM BIR SURFACE
15. 6. BISWE JEAN 2°CL T14/21434 2°USIM BIR SURFACE RESCAPE
ELEMENTS D’ESCORTE MUNDEMBA
16. 1. KODJI ANDRE C/C T11/014844 3°USIM BIR SURFACE
17. 2. KINFACK TSHOUADJO MIKAYEL 2°CL T14/21935 3°USIM BIR SURFACE
18. 3. MBAILASSEM ARNO 2°CL T14/22048 3°USIM BIR SURFACE
19. 4. MBOPDA TIAM BRICE PROSPER 2°CL T14/22102 3°USIM BIR SURFACE
20. 5. NGU EUGENE AKOSUNG 2°CL T14/22341 3°USIM BIR SURFACE
21. 6. BOLO DYLANE NARCISSE 2°CL T14/21446 3°USIM BIR SURFACE RESCAPE
PERSONNELS PASSAGERS DIVERS ENTRANTS
22. 1. MOUSSA LT-COL / / BIR DELTA 696153912
23. 2. TSAFACK S/LT / / DIV SEMIL
24. 3. D’AMPENGUE ADJ / /
25. 4. MVONDO SGT / /
26. 5. OBAH BETI SGT / / BATLOG BIR / CHAUFFEUR BENNE BIR
27. 6. ELOUNDOU NKOA SGT / / BATLOG BIR / CHEF DE BORD BENNE BIR
28. 7. LEMOFOUET CELESTIN SGT / / BATLOG BIR / INFIRMIER
29. 8. AYAFOR ERIC CIVIL / / CHAUFFEUR BENNE
30. 9. FOBANG EMMANUEL CIVIL / / MOTORBOY BENNE
31. 10. DANWANG CELESTIN CIVIL / / ATELIER NAVAL
32. 11. MOUCHE FRANKLINE CIVIL / / MOTORBOY BENNE
33. 12. CHIEWIE ATANGANA PATRICK CIVIL / / CHAUFFEUR BENNE
34. 13. ABERIKA DAMASIUS FRU CIVIL / / CHAUFFEUR BENNE
35. 14. NGAIBE CIVIL / /
36. 15. AYIBA MPANDE SGT / / BIR DELTA
37. 16. BABELEMY ARMEL GPX 2 / / POLICE CAMEROUNAISE DELTA (PCD)
Par : Boris Bertolt
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