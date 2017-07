Cameroun – Musique : Dynastie Le Tigre présente son nouvel album

En conférence de presse à Douala, la capitale économique, l’artiste musicien Dynastie Le Tigre était face à la presse et au public de la cité. Dans l’optique de présenter son nouvel album intitulé « Homog3ne ». Le point avec CAMERPOST.

Un album qui enflamme déjà le public de Douala

Après une tournée mondiale, deux albums à succès et des distinctions régionales, Dynastie décide d’offrir la quintessence de son expérience sociale et de sons vécu post-succès dans un nouvel album intitulé « Homog3ne ». Dans ce nouvel opus, Dysnastie nous évoque plusieurs maux de la société tels que le commérage, la jalousie gratuite et l’attrait à l’argent facile.

Les messages transmis à travers les 15 titres de ce opus ont pour but de réunir, conscientiser, rassembler tout autour d’un bonheur, un havre de paix et d’amour homogènement connectés. L’album a été enregistré entre Yaoundé, Abidjan et Paris.

Les 15 titres sont : C’est Dieu ; Akut Meyok ; Yaya Tingue ; One day ; Persévérer ; Dje Ene Ewe ; Fille du sahel ; Valoriser ; Qui a raison ; Mères en or ; Sur le mur de mon cœur ; Aimes-moi ; On fête ça. Akeva Zambe et Mboutman.

Qui est Dynastie Le Tigre ?

A 26 ans seulement, le jeune natif du Sud Biyong Edimengo Cédric alias Dynastie Le Tigre pourrait penser qu’il amorce à peine sa carrière, mais à voir son parcours tout converge au sujet d’un embouteillage de connaissances en matière de chant et d’un savoir-faire qu’il a bien voulu faire savoir, mettant en exergue un visage de jeune déterminé et charismatique sans pour autant éloigner de lui une dextérité et ne spiritualité pointue.

24ème enfant d’une famille qui en compte 27 pour quatre femmes, le fils du regretté Edimengo Alfred et de Zam Eya Philomène nourrit une folle passion pour la musique depuis plus d’une quinzaine d’années. Tout petit, c’est la curiosité qui le pousse à suivre les pas de sa maman à la chorale du village. Sa technique de chant et son potentiel vocal laissait déjà ses aînés sans voix, dit-on.

© CAMERPOST par Linda