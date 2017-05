Cameroun : un mois de dépistage gratuit de l’hypertension artérielle

Du 1er au 31 mai 2017, c’est le temps que s’est donnée la Société nationale de cardiologie du Cameroun pour toucher un plus large public à Douala, la métropole économique. Le point avec CAMERPOST.

Sensibiliser les populations camerounaises

Près d’une centaine de personnes assiègent depuis le début du mois de mai les locaux de l’hôpital de district de Deïdo. Avec pour besoin premier: se faire dépister. Jeunes et adultes, femmes et hommes, se bousculent pour être reçus en premier. « Madame, il vaut mieux connaître son état de santé le plus tôt possible pour éviter les problèmes. Aujourd’hui, avec tout ce que nous consommons sans contrôle, ajouté à la pauvreté qui va grandissante, lorsqu’une occasion pareille comme celle-ci se présente, il faut courir », lancent à l’unanimité des citoyens interrogés ce vendredi 26 mai 2017 sur les lieux.

Du côté des médecins, pas moyen de prendre une pause. « Dès 9h, tous les jours, à notre arrivée, il y a déjà des gens qui attendent. Du coup, nous n’avons pas de temps à perdre. Il faut les recevoir. A 12h ou dans l’après-midi, quand vient l’envie de respirer, difficile de prendre un break vu que le nombre de personnes à dépister augmente au fur et à mesure que les minutes s’égrainent », scandent des dames à la blouse blanche. Tout compte fait, d’un côté comme de l’autre, cette campagne de dépistage gratuit de l’hypertension artérielle, initiée par la Société nationale de cardiologie du Cameroun, est saluée.

L’hypertension artérielle, un tueur silencieux

Par ailleurs, les symptômes non-spécifiques de l’Hta sont le plus souvent, le témoignage d’une souffrance de certains organes cibles. Les plus fréquents sont la fatigue, les céphalées, les saignements de nez et des bourdonnements d’oreille. Il peut aussi exister des palpitations, une gêne thoracique ou des troubles de l’équilibre. Outre cette maladie, un autre fait qui fait la joie des citoyens à Deïdo, c’est le dépistage gratuit du Vih/Sida et celui du paludisme. Et dont les résultats sont donnés illico presto avec une fiabilité rassurante.

Ces pandémies sont aussi au cœur des actions qui se déroulent en ce moment et qui s’étendent jusqu’au 31 mai 2017. Toutes ces activités se déroulent au moment où le monde vient de célébrer la Journée mondiale de l’hypertension artérielle. Laquelle a été instituée le 14 mai 2005 par la Ligue mondiale contre l’hypertension. Le but est de communiquer au public l’importance de l’hypertension et la gravité de ses complications médicales, et de fournir de l’information sur sa prévention, sa détection et son traitement. Longtemps silencieuse, l’hypertension artérielle peut entraîner des complications très graves : infarctus, attaques cérébrales, etc.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite