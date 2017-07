Cameroun : Des milliards de Fcfa pour l’accompagnement vie des orphelins

« Nous avons un devoir moral. Nous voulons aller au-delà des prestations classiques pour accompagner non seulement nos clients mais aussi des orphelins à qui nous remettrons dans quelques jours des chèques », a lancé Marc Olivier Bahi, Directeur général adjoint du Group Beneficial life Insurance. C’était en mi-journée jeudi le 13 juillet 2017 à Douala.

Mise en œuvre du contrat éducation scolaire (Cep)

Le directeur général adjoint était aux côtés de Bih Angu Mercy, directeur financier et administration ajointe, Doh Kenneth chargé du portefeuille, Priso Ngalle, Handsome Brain Nkwenti et Mboli Fisler, tous cadres de l’entreprise qui était face à la presse dans la cité économique du Cameroun.

Question d’informer que pour cette année 110 bénéficiaires auront droit à des chèques. Une action qui entre dans le contexte de la mise en œuvre du Contrat Education Scolaire (Cep). « Le cep 2017 est l’un des produits que nous commercialisons. Son objet, en cas de décès du parent souscripteur, est le paiement d’une rente mensuelle (1% du capital) à l’enfant assuré durant toute la durée résiduelle du contrat et à l’échéance le paiement du capital », font savoir les conférenciers.

Aider les jeunes dans le choix de carrière

Pour atteindre l’objectif éducationnel que renferme le contrat évoqué, la rente est regroupée et payée par an au début de chaque année scolaire (août – septembre), dit-on. Quant à savoir ce que Beficial Life gagne dans sa démarche d’assistance aux orphelins et d’aller au-delà de ses prestations classiques, Marc Olivier Bahi rétorque : « pour aider un orphelin, on n’a pas besoin de savoir ce qu’on gagne. C’est un geste, un devoir moral pour nous d’aider ceux qui sont dans le besoin. Nous voulons toucher les cœurs. Nous voulons contribuer à notre façon à redonner du sourire à ceux-là qui en ont besoin ».

Par ailleurs, sensibiliser les jeunes sur l’importance de l’éducation dans la société actuelle, identifier les parcours professionnels importants, souligner certains obstacles auxquels sont confrontés les jeunes dans le choix de leur carrières. Voilà également les objectifs que vise Beneficial Life.

© CAMERPOST par Linda