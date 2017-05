Cameroun : L’insécurité financière en couverture des journaux

Les conclusions pessimistes, rendues la veille par le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) sur les économies de la sous-région, mais aussi d’autres préoccupations financières locales, trônent en bonne place en couverture des journaux camerounais parus mardi.

Face à la baisse continue de ses réserves de change, l’Institut d’émission, rapporte Le Quotidien de l’Économie, a pris des mesures fortes en vue de consolider la position de sa zone de couverture et particulièrement du Tchad et de la Guinée Équatoriale, qui affichent actuellement des performances financières médiocres.

Elle a ainsi, explique cette publication, décidé la réduction de 20% des objectifs de refinancement de deux pays dont la position est débitrice en Compte d’opérations ouvert auprès du contrôle budgétaire et comptable du ministère français des Finances et des Comptes publics.

Les réserves monétaires du Cameroun s’épuisent également, renchérit Le Jour qui analyse particulièrement la situation du pays, confronté à la baisse continue des cours du pétrole à l’internationale et à de gros besoins de financement de ses projets structurants.

Au niveau du management des établissements financiers camerounais, CamerPress a pour sa part entrepris de dresser le portrait de «ces hommes et femmes qui gèrent le gigantesque porte-monnaie local», «ces patrons des institutions qui font tant rêver»

Depuis quelques mois, explique l’hebdomadaire, les banques nationales ou étrangères ayant un guichet au Cameroun ont subi des mouvements à leur tête, souvent à la faveur de la nationalité camerounaise pour les «étrangères», pendant que certaines «nationales» continuent d’importer l’expertise dite internationale et que d’autres changeaient de statut.

Une situation qui semble avoir échappé à CamerPress, et que signale Le Quotidien de l’Économie, c’est cette alerte que viennent de recevoir les banques camerounaises de la part de la BEAC, qui redoute une cyberattaque venant de l’extérieur.

L’autre alerte, rapportée par Sans Détour, est relative aux clients et autres épargnants de la Compagnie équatoriale pour l’épargne et crédit d’investissement (Comeci).

Cet établissement de micro-finance en quasi faillite et empêche, depuis août 2016, ses clients de procéder au retrait de leurs dépôts et de leur épargne, «dans l’indifférence la plus abjecte des pouvoirs publics et de la Commission bancaire de l’Afrique centrale».

