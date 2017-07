Cameroun : Graphistes et plasticiens veulent être inclus dans la gestion de leurs droits

« Nous n’avons été conviés à aucune séance de travail dans le cadre du processus d’assainissement du milieu des droits d’auteurs et droits voisins des artistes camerounais. C’est dans les médias que nous avons appris le compte-rendu des travaux qui se seraient déroulés en plusieurs phases et aboutis aux propositions des mesures consensuelles », écrivent des graphistes et plasticiens au Ministre des Arts et de la Culture. Focus avec CAMERPOST.

Une profession aux oubliettes

Ils poursuivent dans leur correspondance adressée il y a peu : « nous estimons légitimes d’avoir notre mot à dire et une prise part à l’administration centrale de notre société de gestion collective des droits. Nous sollicitons urgemment qu’une assise soit tenue aux fins de mettre au clair cette situation avant notre assemblée générale ». L’assemblée annoncée pour le 22 juillet 2017.

La sortie de la cible réunie au sein de l’Association des infographes professionnels et assimilés au Cameroun (Aipac) a lieu au moment où le Premier Ministre Philémon Yang a instruit le Minac de mettre fin aux problèmes qui minent le milieu des artistes au Cameroun en ce qui concerne les droits d’auteurs et droits voisins.

Appel à plus de considération

Chose que le Minac s’emploie via la fusion de la Cmc et de la Socam ainsi que la mise en conformité des anciens organismes de gestion collective. Dans cette démarche qui va apporter plus de transparence dans la gestion de ce qui revient de droit aux artistes, la catégorie sus-évoquée se dit donc être lésée et n’avoir pas été prise en compte.

Ce qui explique leur lettre de revendication. Les plaignants redoutent pour l’avenir de leur profession estimant que le débat sur la question n’est pas confié aux concernés. Plutôt à des mains inexpertes en ce qui concerne les arts graphiques.

© CAMERPOST par Linda