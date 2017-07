Cameroun – Gouvernance : vers des économies de 100 milliards de FCFA sur l’achat des véhicules

Le gouvernement camerounais a engagé des réformes visant la réduction du train de vie de l’Etat et qui devraient lui permettre de faire des économies de l’ordre de 100 milliards de francs CFA, principalement sur l’achat des véhicules administratifs lors du prochain exercice budgétaire, selon une note de conjoncture de la Primature reçue mardi à APA.

Des responsables des ministères des Finances (MINFI) et de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT) ont planché sur les reformes qui permettront «une réduction de 100 milliards de francs CFA sur les dépenses de fonctionnement » dans le budget 2017 concernant notamment les achats des véhicules administratifs, les frais de carburant et les missions des fonctionnaires et autres agents de l’Etat.

Même si l’on s’empresse de préciser « qu’aucune coupe de salaires n’est envisagée » et que « cela n’a rien à voir avec un programme d’ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international (FMI) », plusieurs analystes soutiennent que « cette discipline budgétaire est une injonction du FMI ».

Cette institution monétaire internationale a récemment accordé au Cameroun un prêt triennal de 390 milliards de francs CFA pour permettre à ce pays de faire face à une conjoncture difficile.

