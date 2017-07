Cameroun : le festival des musiques et danses patrimoniales prévu début août

La première édition du festival des musiques et danses patrimoniales du Cameroun (Fesmudap) aura lieu du 2 au 6 août 2017 à Yaoundé, a-t-on appris lundi auprès des services compétents du ministère des Arts et de la Culture (MINAC).

Conçu sur le thème central « Musiques et danses patrimoniales : vecteurs du multiculturalisme et de l’intégration nationale », le Fesmudap se veut un moment de réflexion « sur la préservation, la valorisation et la diffusion du patrimoine musical », ont indiqué les organisateurs, soulignant qu’ils comptent saisir l’occasion de « magnifier, de vivifier et de célébrer l’incommensurable richesse culturelle du Cameroun ».

Ainsi, près de 200 groupes de musiques et danses patrimoniales issus des dix régions du pays vont mettre en valeur l’idée de multiculturalisme en braquant les projecteurs sur les richesses patrimoniales de toutes les localités.

Ce rassemblement est l’une des matérialisations des résolutions du dernier Festival national des arts et de la culture (FENAC), organisé en novembre 2016 qui a démontré l’intérêt pour les trésors traditionnels qu’il faut susciter chez les jeunes, d’autant que l’inventaire des rythmes et danses patrimoniaux au Cameroun, est une contribution à la tolérance et au vivre-ensemble des Camerounais.

