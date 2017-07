Cameroun : Echanges sur l’orientation professionnelle des jeunes de 15 à 18 ans

C’est la période des grandes vacances. Occasion pour les jeunes et leurs géniteurs de réfléchir sur l’orientation professionnelle et le choix d’une carrière. Ce qui n’est pas souvent évident. Voilà qui pousse le Group Beneficial life insurance Cameroon à organiser une conférence à ce propos dans la ville de Douala. Elle est annoncée pour le 22 juillet prochain. Les détails avec CAMERPOST.

Soutenir les parents d’élèves

En conformité avec le plan éducation scolaire, (CEP), Beneficial Life Insurance organise cet évènement pour l’orientation des jeunes âgés de 15 à 18 ans sur le choix d’une carrière lucrative dans le large éventail de choix de carrière qu’il existe déjà, et les éduquer sur ce qu’il faut pour réussir dans la vie. Des initiateurs, nous apprenons que l’événement va accueillir plus de 10 hautes personnalités à succès qui partageront leur expérience avec les jeunes afin de les inspirer et les motiver.

Le plan éducation scolaire est un concept de l’entreprise concernée qui couvre l’assurance scolaire. Il est question d’octroyer un pourcentage des fonds versés par an par les bénéficiaires pour les assister financièrement sur le plan éducatif. En début de chaque année scolaire, ce plan offre l’occasion d’une remise des chèques aux parents. Mais contrairement aux années précédentes, ou les chèques étaient remis aux parents au siège de la structure, les organisateurs de la conférence ont décidé en 2017 de le faire dans un établissement scolaire de la ville de Douala. Après avoir longuement échangé sur l’orientation professionnelle des enfants.

Une initiative salutaire

Par ailleurs, une telle initiative est la bienvenue quand on sait que l’école contribue au projet d’une société de l’information et de la communication pour tous en initiant, en partenariat avec les collectivités et différents acteurs, des actions pour généraliser les usages et développer les ressources pour l’éducation. Elle forme les élèves et prépare le futur citoyen à vivre dans une société dont l’environnement technologique évolue constamment.

© CAMERPOST par Linda