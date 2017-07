Cameroun : dix recommandations de la diaspora pour le développement du pays

Du 26 au 30 juin 2017, environ 400 Camerounais des administrations publiques, du secteur privé et des organisations de la société civile, les chercheurs et autres académiciens provenant de 28 pays du monde se sont rencontrés au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun à la première édition du Forum de la Diaspora (Fodias) 2017. A l’issue des échanges, 10 recommandations ont été faites. Le point avec CAMERPOST.

Appel à une plateforme permanente de concertation biennale

La diaspora camerounaise souhaite vivement que le Forum de la Diaspora soit érigé en une plateforme permanente de concertation biennale dont les objectifs seraient le renforcement du partenariat entre le Gouvernement et sa diaspora, la promotion du Cameroun à l’étranger et la facilitation de la participation de la diaspora au développement intégral du Cameroun. Pour se faire les dix recommandations sont les suivantes : examiner l’opportunité de la création d’un Secrétariat d’Etat en charge de la Diaspora ; Examiner les modalités de création d’un fonds d’appui pour l’investissement des camerounais de la diaspora ; Créer une base de données de la diaspora intégrant les différentes catégories socioprofessionnelles et les expertises ; Explorer les possibilités d’amélioration de la qualité de l’accueil et des prestations dans les missions diplomatiques du Cameroun ;

Créer un système d’accès à la documentation publique en renfort à la politique de communication gouvernementale avec la diaspora ; Impliquer davantage la diaspora dans la reconstitution et la redéfinition de l’identité numérique du Cameroun afin de faciliter l’innovation et l’entreprenariat des jeunes ; Examiner les possibilités de conclusion des Accords avec des pays amis, en vue de l’extension de la sécurité sociale aux travailleurs camerounais vivant à l’étranger ; Etablir une cartographie sanitaire du Cameroun et faire un état de lieux du plateau technique national pour transmission à l’ensemble du réseau diplomatique à toutes fins utiles ; Explorer les moyens de financer la recherche, la formation et la gestion des artistes ainsi que la création et la conservation de musées et galeries ; Etablir une plateforme permanente chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations du Fodias.

Agir ensemble pour le Développement de la Nation

Ce forum a été organisé à l’initiative du Gouvernement de la République du Cameroun et placé sous le Très Haut Patronage de S.E Paul BIYA, Chef de l’Etat, Président de la République, déterminé à continuer son œuvre de capitalisation de la contribution de la diaspora dans la politique de développement de la nation. La rencontre était sous le thème “le Cameroun et sa Diaspora: Agir ensemble pour le Développement de la Nation”.

