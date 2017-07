Cameroun – Décès de Mgr Benoit BALA : les obsèques se tiendront les 2 et 3 aouts 2017 à Bafia

L’église catholique a accepté de recevoir le corps de Mgr Benoit BALA. C’est la principale information qu’il faut retenir du communiqué signé le 17 juillet 2017 par le Président de la Conférence Episcopale du Cameroun Mgr Samuel Kléda.

Les circonstances de l’identification du corps

C’est dans la matinée du lundi 17 juillet 2017, que le corps de Mgr Jean Marie Benoit BALA a été remis aux autorités de l’église catholique du Cameroun. Très tôt la morgue de l’Hopital Général de Yaoundé a été prise d’assaut par les hommes en tenu, les forces de maintien de l’ordre et les unités anti-émeutes. Par petit groupe on pouvait apercevoir des prélats deviser entre eux. Quelques-uns dont Mgr Jean Mbarga archevèque de Yaoundé et Kome Aharham évèque de Bafang administrateur apostolique du diocèse de Bafia, sont entrés dans la morgue. Ils seront rejoints plus tard par Mgr Samule Kléda archevèque de Douala.

Le consensus après des échanges houleux

De l’avis de sources bien introduites deux camps se sont opposés dans cette affaire. Les échanges auraient été très houleux. Finalement, un accord a été trouvé après identification de la dépouille. Mais l’apaisement est arrivé suite à la décision de porter plainte contre X. le communiqué signé à cet effet souligne que : « la Conférence Episcopale du Cameroun va se porter partie civile et porter plainte conte X pour assassinat de Mgr Jean Marie Benoit BALA… Le dossier sera confié à un collège d’avocats qui nous représentera désormais dans recherche de la vérité ». La position de la Conférence Episcopale du Cameroun selon laquelle il s’agit d’un assassinat reste donc inchangée.

Dans la ville de Bafia ou le défunt sera inhumé, les préparatifs ont débutés depuis quelques temps. Mgr Jean Marie Benoit BALA reposera dans sa cathédrale. Les obsèques sont prévues les mercredi 2 et jeudi 3 aout 2017 à Bafia.

