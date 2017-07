Cameroun – Décès de l’évêque de Bafia : il s’agit d’un suicide selon le procureur général auprès de la cour d’appel du Centre

Les conclusions de la seconde autopsie pratiquée sur la dépouille de Monseigneur Benoit Bala évêque de Bafia décédé dans des circonstances encore inexpliquées viennent sont officielles. Selon jean fils Ntamack le Procureur Général auprès de la cours d’Appel du Centre, il s’agit d’un suicide.

Le contenu du rapport de la seconde autopsie pratiqué

Le communiqué rendu public le 4 juin 2017 et signé du Procureur Général auprès de la cours d’Appel du Centre, explique que : « L’enquête sur le décès de Mgr Jean Benoit BALA évêque du diocèse de Bafia se poursuit activement. Au stade actuel des investigations, les enquêteurs ont auditionné de nombreuse personnes et procéder à diverses perquisitions. Les informations recueillis dans ce cadre sont encours d’exploitation aux fins de la manifestation de la vérité. Des autopsies ont été pratiquées sur la dépouille de l’évêque de Bafia. Après un premier examen par deux collèges de médecins locaux, les 2 et 22 juin 2017, il a été décidé de recourir à une expertise internationale via Interpol les médecins légistes commis à cet égard par interpol à savoir le professeur Micheal Tchokos Directeur de l’institut de médecine légale de Berlin en Allemagne et le Docteur Mark Mulder coordinateur de l’unité d’identification des victime des catastrophes à Interpol sont arrivé au Cameroun le 29 juin 2017. Après examen approfondis ils ont relevé l’absence de toutes traces de violences sur le corps du défunt ils ont conclu à cet égard que la noyade est la cause la plus probable du décès de l’évêque. Les constations médicaux légales étant achevées, le corps de Mgr Jean Mari Benoit BALA a été remis ce jour (4 juin 2017) aux autorités de l’église catholique aux fins d’inhumation. Les investigations en vue de déterminer les circonstances exactes de ce drame se poursuivent les conclusions y afférents seront portées le moment venu à la connaissance du public…»

Les conclusions des deux rapports d’autopsie se contredisent

Après la fuite dans la presse des conclusions du rapport de la première autopsie pratiquée sur le corps de l’évêque, la conférence épiscopale qui regroupe l’ensemble des évêques du Cameroun avait publié une lettre ouverte adressée aux autorités camerounaises. Les évêques constataient et affirmaient que leur collègue à bien été assassiné. Ils exigeaient alors que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les conclusions des enquêtes soient portées à la connaissance du public. Ils avaient dans cette logique refusé de récupérer la dépouille. La contre autopsie ainsi pratiquée semble donc écarter les conclusions de la première autopsie réalisée par des camerounais. En attendant que toute la lumière soit faite sur cette affaire, le corps de Mgr Benoit Bala a été remis aux autorités de l’église catholique pour inhumation.

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER