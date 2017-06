Cameroun – Crise à la Fécafoot : la Fifa décide de tenir une réunion le 10 juillet en Guinée Conakry

La dernière information faisait état de ce que, via un communiqué, la Fifa d’après Véron-Mosengo Omba, Directeur des associations membres et développement Afrique-Caraïbes, comptait organiser une concertation pour résoudre la crise à la Fécafoot le 8 juin dernier. Malheureusement elle avait été reportée parce que la majorité des personnes attendues à Zurich ont rapporté leurs difficultés d’obtention du visa nécessaire pour leur entrée en Suisse. Aujourd’hui on apprend que c’est finalement le 10 juillet 2017 que la rencontre se tiendra. Arrêt sur cette information avec CAMERPOST.

Va-t-on enfin arriver au bout du tunnel ?

Dans une correspondance qu’a reçue le secrétariat général de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) vendredi le 23 juin 2017, Véron Mosengo Omba convoque les camps Tombi et Abdouraman à une réunion de conciliation à Conakry le 10 juillet 2017.

Autrement dit en terre africaine. La rencontre tant attendue n’aura donc plus lieu au siège de la Fifa en terre Zurichoise. Afin d’éviter les problèmes liés au visa comme relevés plus haut, la Fifa souligne, apprend-t-on, qu’elle enverra des lettres d’invitation qui serviront de motif pour l’obtention du visa d’entrée en Guinée.

En rappel, ce conflit entre les deux camps dure depuis 2015. De la Chambre de conciliation et d’arbitrage (Cca) du Comité national olympique et sportif de Cameroun (Cnosc) au Tribunal arbitral du sport (Tas) de Lausanne en Suisse, les décisions ambigües rendues de part et d’autres par ces instances, n’ont pas aidé à mettre fin à la contestation de l’élection de l’actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Alors qu’on croyait les tensions calmées, vu que la fin du mandat de Tombi à Roko est prévue en 2018, le combat continue.

