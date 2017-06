Cameroun : la cité économique se dote d’une salle d’allaitement

Les responsables de la délégation régionale du Ministère de la Santé publique pour le Littoral, ceux du Ministère de la Promotion de la femme et de la famille, les représentants du Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam) et des hommes d’entreprises ont pris part ce vendredi 16 juin 2017 à l’inauguration d’une salle d’allaitement au siège de l’entreprise Nestlé à Douala. Arrêt sur cette actualité avec CAMERPOST.

Valoriser l’allaitement maternel en entreprise

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande l’allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie du nourrisson, car le lait maternel est le meilleur aliment, sain et complet pour lui à cet âge. Au-delà des 6 premiers mois, l’introduction d’aliments de compléments en plus de l’allaitement maternel est préconisée pour l’alimentation du bébé. Voilà qui a poussé Nestlé Cameroun à construire une salle d’allaitement qui est inaugurée au moment où le monde célèbre la Journée de l’Enfant africain.

En outre, les organisateurs de la cérémonie qui a drainé une foule dense à Douala expliquent le pourquoi d’une salle d’allaitement. « L’alimentation du couple mère-enfant pendant les 1000 premiers jours de vie de l’enfant, de sa conception à la naissance est déterminante pour son évolution future. C’est pourquoi la politique parentale de Nestlé encourage l’allaitement maternel, et aide les employés à assurer une nutrition optimale pour les enfants », rapporte le département de la Communication Institutionnelle et des Affaires Publiques.

Une politique de protection de la maternité

« La salle d’allaitement permet aux mamans de garder le lien avec leurs enfants, et leur assurer le meilleur ; mais aussi la parité homme-femme est ici renforcée. En plus de la salle d’allaitement, un groupe de soutien est constitué au sein de l’entreprise pour encourager et soutenir les collègues futures mamans allaitantes, ou déjà maman allaitantes. L’objectif de ce groupe est le partage d’expérience, des conseils et des astuces aux jeunes mamans pour la pratique régulière et suivie de l’allaitement », enchaînent les cadres de Nestlé Cameroun.

Il a été révélé qu’en 2016, Nestlé Afrique Centrale et de l’Ouest a commis une politique parentale conçue pour soutenir les employés et leurs familles dans tous les pays où l’entreprise opère dans la région. Cette politique réaffirme le soutien de l’entreprise en faveur de la recommandation de l’OMS d’allaiter exclusivement pendant les six premiers mois, avant d’introduire des aliments de compléments nutritifs adaptés tout en poursuivant l’allaitement jusqu’aux deux ans de l’enfant et au-delà.

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite