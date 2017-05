Cameroun : Un appui au développement de l’agriculture familiale

Voilà ce qui ressort de la convention de partenariat signée entre la Chambre d’agriculture et le Groupe Vana global limited le 30 avril 2017 et qui continue à être saluée à ce jour. Arrêt avec CAMERPOST.

De nouveaux partenaires à l’Epab

L’école Pratique d’Agriculture de Binguela (Epab) a reçu une équipe technique pour l’appui au développement de l’agriculture familiale. C’est sous l’appellation de « Projet Vana » qu’une convention de partenariat a été signée entre la chambre d’agriculture et le groupe Vana global limited le 30 avril 2017, à l’Ecole Pratique d’Agriculture de Binguela. Une convention pour l’appui technique et financier du groupe Vana, basé en Angleterre, aux agriculteurs Camerounais. L’équipe technique constituée d’Anglais et d’Indien a siégé avec l’équipe de l’Epab, où les deux partis ont pu exposer leurs différentes préoccupations.

Pour l’équipe du groupe Vana, il était question lors de la réunion préliminaire, de prendre connaissance des difficultés que les agriculteurs rencontrent, comment ils s’organisent pour le commerce de leur production, quel est leur environnement de travail et les conditions écologiques du Cameroun. Les réponses apportées par le directeur de l’Epab ont permis d’avoir une idée claire sur le processus de production des agriculteurs camerounais et des variétés de produits cultivées sur le territoire national. En retour, l’Epab a eu des précisions sur le déroulement technique du projet Vana et a émis ses préoccupations liées au financement de ce projet.

Mettre en place un système d’appui technique aux petits agriculteurs

Comme l’explique le Directeur de l’Epab, Roland Etogo Amougou : « ce projet consiste à mettre en place un système d’appui technique aux petits agriculteurs regroupés en coopérative ou association, à leur apporter les financements nécessaires à leurs investissements et également à les assister pour trouver des marchés pour leurs produits. ».

Au final, le groupe Vana est satisfait des prédispositions mises sur pied par la chambre d’agriculture pour s’assurer de la mise en œuvre du projet. Après la concertation, l’équipe de Vana global limited s’est déportée sur le terrain, pour visiter l’exploitation agropastoral disponible à l’Epab. Le groupe a aussi visité d’autres exploitations agricoles. Le soutien technique et financier aux petits agriculteurs pour booster et faciliter la commercialisation de leur production est donc à la clé de ce projet axé sur le développement de l’agriculture familiale.

